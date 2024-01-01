FAQ
- Мы работаем круглосуточно без выходных, вы можете заказать в любое время и в любом месте.
- Примерное время запуска указано в описании услуги, иногда могут быть некоторые задержки. Если длительное время статус не меняется, напишите в техподдержку и мы разберёмся!
- У каждой услуги есть свой объем. При выборе можно увидеть минимальное и максимальное количество. Зачастую база обновляется и можно заказывать повторно.
- Такая возможность есть. Вы можете после завершения заказа попробовать другую комбинацию. Только не рекомендуем это делать одновременно на других сервисах, так как приведёт к сбоям.
- В личном кабинете необходимо перейти в раздел истории и нажать на кнопку отменить.
- Конечно! Пополнение происходит в автоматическом режиме и редко случается, когда средства не доходят. Напишите в техподдержку, мы пополним баланс или вернём деньги.
- Необходимо подать запрос для вывода в личном кабинете. Всю информацию можно увидеть в разделе партнёрка, кликнув на свой никнейм. Выплаты происходят 1 раз в неделю. Мы будем рады новым пользователям и готовы сотрудничать со всеми.
- Такая возможность есть. Напишите нам о себе и мы рассмотрим для вас индивидуальные условия.
- Вы можете оставить обращение тех.поддержке, либо написать на почту: neurongram@mail.ru
- Да, API есть: /api-documentation
- Да. Для продавцов у нас особые условия и скидки. Можно узнать все подробности через тех. поддержку.
- Бесплатных лайков вы получите 100%. А вот попасть в тройку победителей мы не можем гарантировать, ибо система автоматическим образом выбирает выигравших, чтобы был баланс среди пользователей.
- Вы можете восстановить пароль с помощью кнопки «забыли пароль» Если нет письма во входящих, то проверьте папку спам. Также бывает, что некоторые указывают недействительную почту, а на балансе остаются деньги. Мы вернём вам деньги или восстановим учётную запись, обратитесь в техподдержку.
- В случае выявления повторного аккаунта мы ничего не сделаем. А вот если злоупотреблять и использовать в корыстных целях – мы примем необходимые меры.
- Вы можете ознакомиться с отзывами на главной странице. Также на Форуме