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Раскрутка Инстаграм Neurongram: о нас

SMM продвижение в Instagram

В мире, где социальные сети занимают лидирующие позиции в продвижении, конкуренция на этой глобальной площадке неуклонно растёт. Будь то личный профиль или корпоративный аккаунт, достижение видимости и внимания аудитории становится задачей всё более сложной. В такой ситуации покупка активности в социальных сетях выходит на передний план как эффективный инструмент для преодоления барьеров конкуренции и обеспечения себе дороги к успеху.

Основатель Neurongram

Мы уже работаем над проектом достаточное время, чтобы наши клиенты могли пользоваться сервисом безопасно и комфортно. В итоге мы собрали большую дружную команду, где каждый отвечает за ту и иную задачу. Каждый пользователь может получить в личном кабинете не только услуги, но и приятные бонусы.

Наши преимущества

1
Человечная
тех.поддержка
Никаких автоответчиков и роботов. Общение только с живыми людьми, которые ради вас из кожи вылезут!
1
Незамедлительный
старт заказов
Вам не придется ждать сутки, а то и больше. Старт заказов начинается сразу же после оплаты
1
Бесплатные лайки и подписчики
Да-да... Раз в сутки Вы можете получить лайки, а потом подписчиков на нашем сервисе совершенно бесплатно, за два-три клика

Отзывы клиентов

Пользовался услугами данного сервиса, всё замечательно, отзывчивая техподдержка,быстрое выполнение всех заказов. Рекомендую

Сергей Тарасов
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Мне посоветовал этот сайт друг. Были конечно некоторые сомнения, но после первого своего заказа уже убедился в честности и профессионализме данного сервиса. Безусловно, буду пользоваться часто.

Сергей Ковбаса
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Давно знаю этот сервис. Пользуюсь услугами ежедневно! Услуги хорошие, заказы выполняются быстро и цены не кусаются, а общение с клиентами на высшем уровне. Как SMM специалист очень доволен и намерен работать дальше.

Дмитрий Иванов
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Постоянно заказываю лайки и просмотры для себя и для своих клиентов. Мне очень нравится то, что можно пополнить баланс на любую сумму и воспользоваться услугами в любое время, это очень удобно! При заказе проблем никаких не возникало, все супер, огромное спасибо вам!

Аделина Русаковская
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Постоянно нужны лайки, быстрые и качественные. После общения с тех поддержкой, решила попробовать и теперь являюсь их постоянным клиентом. Все заказы выполняются в срок, за что им огромное спасибо!

Ольга Кириленко
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FAQ

Как быстро начинает выполняться заказ после оплаты?

- Всё зависит от очереди и загруженности на сайте. Обычно это мгновенно, но иногда может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Вы можете увидеть статус заказа а личном кабинете.

Как оформить заказ?

- Выберите необходимую услугу в "Списке услуг", и нажмите "Заказать". Либо зарегистрируйтесь, и войдите в меню "Новый заказ"

Подписчики списываются/отписываются?

- Такая вероятность есть, особенно если покупать самых дешевых, но для таких случаев у нас есть подписчики с гарантиями, с которыми не будет таких проблем! У нас сотни клиентов, которые имеют достаточное количество подписчиков уже несколько лет.

Могут ли заблокировать мой аккаунт за ваши услуги?

- Многолетняя практика показала, как надёжны наши услуги. За все время работы клиенты не разу не сталкивались с подобным. Нужно учитывать, что проблемы могут быть из-за нарушений правил Instagram. Если у вас есть какие-то сомнения, обязательно напишите нам!

Можем ли мы вам доверять?

- На рынке услуг мы достаточно давно, часто принимали заказы вручную, решили всё-таки масштабно запустится и открыть собственный сайт! Мы прошли все возможные идентификации в платёжных системах. Очень ценим свою репутацию и делаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны.

У меня есть вопрос/проблема, вы можете мне помочь?

- Да, конечно! Достаточно создать тикет в личном кабинете, нажав на кнопку «Техподдержка» Наши сотрудники помогут вам решить вопрос. Постарайтесь написать свою проблему более детально, указав номер заказа и другие подробности. Время работы тех. поддержки 05:00-19:00 МСК.

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