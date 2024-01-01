В мире, где социальные сети занимают лидирующие позиции в продвижении, конкуренция на этой глобальной площадке неуклонно растёт. Будь то личный профиль или корпоративный аккаунт, достижение видимости и внимания аудитории становится задачей всё более сложной. В такой ситуации покупка активности в социальных сетях выходит на передний план как эффективный инструмент для преодоления барьеров конкуренции и обеспечения себе дороги к успеху.
Основатель Neurongram
Мы уже работаем над проектом достаточное время, чтобы наши клиенты могли пользоваться сервисом безопасно и комфортно. В итоге мы собрали большую дружную команду, где каждый отвечает за ту и иную задачу. Каждый пользователь может получить в личном кабинете не только услуги, но и приятные бонусы.
Наши преимущества
Отзывы клиентов
Пользовался услугами данного сервиса, всё замечательно, отзывчивая техподдержка,быстрое выполнение всех заказов. Рекомендую
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Постоянно нужны лайки, быстрые и качественные. После общения с тех поддержкой, решила попробовать и теперь являюсь их постоянным клиентом. Все заказы выполняются в срок, за что им огромное спасибо!
FAQ
- Всё зависит от очереди и загруженности на сайте. Обычно это мгновенно, но иногда может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Вы можете увидеть статус заказа а личном кабинете.
- Выберите необходимую услугу в "Списке услуг", и нажмите "Заказать". Либо зарегистрируйтесь, и войдите в меню "Новый заказ"
- Такая вероятность есть, особенно если покупать самых дешевых, но для таких случаев у нас есть подписчики с гарантиями, с которыми не будет таких проблем! У нас сотни клиентов, которые имеют достаточное количество подписчиков уже несколько лет.
- Многолетняя практика показала, как надёжны наши услуги. За все время работы клиенты не разу не сталкивались с подобным. Нужно учитывать, что проблемы могут быть из-за нарушений правил Instagram. Если у вас есть какие-то сомнения, обязательно напишите нам!
- На рынке услуг мы достаточно давно, часто принимали заказы вручную, решили всё-таки масштабно запустится и открыть собственный сайт! Мы прошли все возможные идентификации в платёжных системах. Очень ценим свою репутацию и делаем все возможное, чтобы наши клиенты были довольны.
- Да, конечно! Достаточно создать тикет в личном кабинете, нажав на кнопку «Техподдержка» Наши сотрудники помогут вам решить вопрос. Постарайтесь написать свою проблему более детально, указав номер заказа и другие подробности. Время работы тех. поддержки 05:00-19:00 МСК.